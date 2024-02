Sábado será de chuvas, com máxima de 30°C no DF, prevê Inmet

Mais uma vez, a expectativa é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Distrito Federal, neste sábado (24/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações devem começar à tarde, prolongando-se durante a noite. A temperatura mínima registrada foi de 18°C, enquanto a máxima pode chegar a 30°C.

Segundo o meteorologista Cleber Souza, a umidade relativa do ar fica em torno dos 45% e 100%. “Vamos manter o aviso laranja de chuva intensa na capital do país. Teremos chuvas localmente fortes em áreas do DF e no Entorno”, ressalta o especialista. Ainda que as precipitações estejam presentes neste sábado, a tendência é de que, a partir de amanhã, essa realidade seja diferente no quadradinho.

Isso, como destaca Cleber, porque as chuvas devem, enfim, dar uma trégua aos brasilienses. “Depois de uma semana chuvosa, o calor deve predominar, com temperaturas acima dos 30°C. Este período pluvial tende a reduzir e, até quarta-feira, uma massa de ar seco ganha força pelo DF”, detalha. Com isso, os moradores podem esperar, ao menos, um domingo melhor e uma semana com menos preocupações em relação às chuvas.