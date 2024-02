Colisão entre dois veículos deixa cinco pessoas feridas em Sobradinho 2

Uma colisão entre dois veículos deixou cinco pessoas feridas na madrugada deste domingo (25/2). O acidente aconteceu na DF-420, sentido Sobradinho 2, na altura da panificadora Belo Pão. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas foram transportadas para hospitais da região.

No local da ocorrência, a equipe de socorro constatou que se tratava de um choque traseiro envolvendo um VW Polo e um Nissan March. O motorista do primeiro veículo, um jovem de 22 anos, foi levado para o Hospital Regional de Sobradinho. Segundo o CBMDF, não há informações sobre o estado de saúde dele. Na companhia do condutor estava outro passageiro de 29 anos, que apresentava corte na região frontal da cabeça, e que foi levado ao mesmo hospital consciente, orientado e estável.

A motorista do Nissan March foi socorrida e transportada ao hospital com edema no nariz, confusão mental, além de estar muito agitada. Outra passageira também foi levada ao hospital de Sobradinho, com ferimento na boca, náuseas, dor na cervical, tontura e dor de cabeça.

De acordo com a equipe de bombeiros, uma jovem de 24 anos, também ocupante do carro, foi atendida e queixava-se de dores na cabeça e na lombar. Ela foi levada para o Hospital do Paranoá, consciente e estável. Após o atendimento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência.