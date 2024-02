Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusado de furtar medicamentos de alto custo em farmácias, entre eles o Ozempic, utilizado para emagrecimento. O autor, identificado como Andrey Zupan Regis, costumava se passar por cliente para praticar os crimes.

A prisão ocorreu por meio da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), no sábado (24/2). Em posse de Andrey, os policiais apreenderam 14 caixas do medicamento Ozempic, que chega a custar entre R$ 700 e R$ 1 mil cada. O trabalho investigativo identificou que o autor cometeu os furtos em estabelecimentos do DF e em outros três estados: Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

Para furtar, o homem se passava por paciente para entrar nas farmácias. No sábado, em ação conjunta da PCDF com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o foragido foi localizado e preso na cidade de Hidrolândia, em Goiás. Andrey foi recambiado para Brasília e recolhido à carceragem da 12ª DP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A PCDF reforça a importância da denúncia de crimes. A população pode contribuir com a investigação fornecendo informações através do Disque Denúncia 197 ou por meio dos canais on-line de denúncia, no site oficial: www.pcdf.df.gov.br.