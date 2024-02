Mega-Sena: prêmio de R$ 120 milhões atrai apostadores confiantes

Uma bolada da Mega-Sena pode ser destinada a um ganhador nesta terça-feira (27/2). O prêmio de R$ 120 milhões tem atraído brasilienses, inspirados nas duas apostas e um bolão, do Distrito Federal, que bateram na trave, acertaram cinco das seis dezenas sorteadas, e faturaram R$ 88 mil.

Na Rodoviária do Plano Piloto, o aposentado Francisco Filho, de 61 anos, foi resgatar os R$ 6 que conquistou na Lotofácil. Com o valor, fará um novo jogo na Mega-Sena, sempre apostando na opção "surpresinha", modalidade que permite jogar sem se preocupar com a escolha dos números, por meio do gerador de jogos aleatórios das casas lotéricas.

"Jogo pelo menos umas três vezes por semana. Quando não consigo vir à lotérica, faço o jogo pelo aplicativo", disse, apontando para o recurso que permite fazer as apostas pelo celular. Normalmente, ganha cerca de R$ 100 com apostas na Quina e na Lotofácil.

"Agora, só falta na Mega". Caso leva a bolada de R$ 120 milhões, Francisco irá ajudar a família e curtir a vida com a esposa. "Vou viajar e certamente contribuir com alguma entidade filantrópica", revelou.

Sorte brasiliense



No início do mês, um sortudo de Brasília levou o prêmio de R$ 94.839.718,02 na Mega-Sena. A aposta — simples, de seis números e que custou apenas R$ 5 — foi registrada na Casa Lotérica da 106 Sul. No sábado (24), um bolão feito na Esplanada acertou cinco dezenas e faturou R$ 88 mil.

Na última quinta (22), três apostas simples do DF acertaram cinco das seis dezenas. Uma foi feita de maneira virtual e as outras duas foram realizadas em lotéricas físicas: uma foi na Lotérica Arapoanga, no Condomínio Mansões Arapoanga, e a outra na Lotérica Magia da Sorte, na 711 da Asa Norte. O prêmio foi de R$ 65 mil.

Já no dia 20 de fevereiro, outro bolão feito na Asa Sul acertou, também, cinco dezenas e faturou R$ 189 mil; outras quatro apostas faturaram R$63.167,59, cada. Em janeiro, duas apostas acertaram a quina e levaram R$53 mil, cada. Destas jogadas, uma foi feita através de canais eletrônicos e a outra na lotérica do shopping Conjunto Nacional.

Como jogar

Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela. Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site loteriasonline.caixa.gov.br e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.