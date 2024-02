Moraes rejeita pedido de Ibaneis para arquivar inquérito sobre omissão no 8/1

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa do governador Ibaneis Rocha (MDB) para o arquivamento do inquérito que investiga uma suposta omissão do chefe do Executivo local nos atos golpistas de 8 de janeiro.

O pedido da defesa do governador estava pendente para análise desde agosto do ano passado.

A decisão foi proferida por Moraes na sexta-feira (23/2). O ministro, ao negar a solicitação da defesa de Ibaneis, salientou que as investigações ainda estão em andamento e que o arquivamento do inquérito não seria possível.

O Correio procurou a defesa de Ibaneis, mas não teve resposta. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Retorno ao cargo

Após ficar 66 dias afastado do cargo de governador, Ibaneis retornou ao Palácio do Buriti em 16 de março do ano passado.

À época, agradeceu a decisão de Moraes, e reiterou a confiança na Justiça. "Aguardei com muita paciência, resiliência e confiança na justiça do meu país esse momento de retorno ao cargo que assumi pela vontade do povo do Distrito Federal, que me elegeu em primeiro turno para um segundo mandato. Agora é seguir firme confirmando a minha inocência junto ao STF e trabalhar ainda mais pela cidade que tanto amo”, afirmou o governador após receber a notícia.

Durante o período, a vice Celina Leão (PP) ocupou o cargo de governadora. Ele já foi lançada por Ibaneis para ser a candidata ao Buriti, em 2026.