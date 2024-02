EPTG terá novo desvio de trânsito a partir desta quarta-feira (28/2)

Para os motoristas que transitam pela Estrada Parque Taguatinga (EPTG), é preciso ficar atento pois a via terá um novo desvio a partir desta quarta-feira (28/2). A alça da tesourinha que dá acesso à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Norte será interditada para a concretagem do encabeçamento do viaduto situado no entroncamento da EPTG com a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Quem acessar a via marginal deverá pegar a Epia e fazer o retorno após a Novacap para se dirigir à Epig.

Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, a previsão é de que essa alteração entre em funcionamento após o horário de pico na região, por volta das 10h. Os demais pontos de desvio continuam do mesmo modo. A alça de acesso à Epia Sul seguirá funcionando normalmente. O motorista que trafega no sentido Eixo Monumental segue utilizando a faixa reversa. Já o condutor que deseja ir para o Setor Policial deve usar as duas faixas de rolamento situadas mais à esquerda da via de concreto.

Quem está na via marginal e deseja acessar o Eixo Monumental ou o Setor Policial deve pegar a última saída e acessar obrigatoriamente a via principal da EPTG. De acordo com a pasta, a via marginal é destinada exclusivamente aos motoristas que desejam acessar a Epia Sul.

Obras na EPTG

As obras na Epig preveem a implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, a construção de nove viadutos, estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias. Segundo a secretaria, por questões de logística e segurança, as obras serão realizadas em seis trechos.

Situado na interseção da EPTG com a Epig, o primeiro trecho em execução consiste na implantação de corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, a instalação de ciclovias e as obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.



Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura



