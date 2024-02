Na manhã desta quarta-feira (28/2), o governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou a primeira etapa da nova Rodoviária do Gama, que conta com a reforma dos banheiros e do ponto de táxi, além da entrega de 20 novos ônibus da viação Pioneira, que começam a circular na próxima segunda (4/3). "Estamos tendo um olhar especial para locais onde as pessoas mais circulam, como terminais e feiras", disse o chefe do Executivo local. Passam pela rodoviária, diariamente, cerca de 30 mil pessoas.



Até setembro, deve ser inaugurada a segunda parte da reforma. Ainda segundo Ibaneis, os planos para a região administrativa incluem a inauguração de mais uma escola e o início da construção de um novo hospital, até o fim do ano. "A estrutura do hospital não comporta mais a população da cidade nem do entorno. Já localizamos o terreno, próximo ao campus da UnB, e começamos o projeto com a Novacap", explicou.

De acordo com o secretário da pasta de Transporte e Mobilidade (Semob), José Andrade Gonçalves, até o fim do ano haverá a renovação de 753 ônibus para a comunidade. O permissionário Adalto Rodrigues aproveitou a ocasião para solicitar ao governador um posto policial na área central da cidade, além da isenção das taxas de ocupação do grupo.

Reforma



A reforma do Terminal Rodoviário do Setor Central do Gama foi iniciada em novembro de 2021 e é executada por empresa contratada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). Somados o valor licitado e os aditivos, o investimento chega ao montante de R$ 8.360.881,51, recursos originários do orçamento da pasta. Até o momento, foram gerados cerca de 70 empregos.

Desde agosto do ano passado, máquinas e operários se concentram na instalação do revestimento no piso da primeira plataforma, ancoramento da estrutura antiga da segunda plataforma para posterior demolição e preparação da área de circulação de veículos para a execução do pavimento rígido.

À época, foram feitas as instalações de esgoto, águas pluviais e elétricas, bem como toda a cobertura da primeira plataforma — desde a fundação até a finalização da estrutura — e a reforma do piso. O equipamento público é formado por duas plataformas de embarque e desembarque, além de lojas de permissionários, e por um módulo de serviço, que reunirá banheiros funcionais e para a população, incluindo fraldário e unidade para pessoas com deficiência (PcDs), salas administrativas e de vigilância. Localizado ao lado da Feira do Galpão Central do Gama, o terminal ocupa área de 5.760 m² e dispõe de 24 vagas para estacionamento de ônibus.







