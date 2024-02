Dengue: médicos e autoridades discutem o combate à epidemia no DF

O aumento de casos de dengue no Distrito Federal preocupa a todos. Com a finalidade de conscientizar autoridades sobre as suas responsabilidades e promover um diálogo com a sociedade em relação à importância do envolvimento da população para o enfrentamento da epidemia, o Correio Braziliense promove, na manhã desta quinta-feira (29/2) a partir das 9h, o CB.Debate Dengue, uma luta de todos. Acompanhe ao vivo:

O evento será mediado pelos jornalistas Carlos Alexandre e Adriana Bernardes, ambos do Correio Braziliense. São 14 painelistas confirmados: Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal; Lucilene Florêncio, secretária de Saúde do Distrito Federal; Márcio Garcia, diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde; Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Breno Adaid, pesquisador e professor da Universidade de Brasília (UnB); Doutor Luizinho (PP-RJ), deputado federal; Wildo Navegantes Araújo, professor de epidemiologia da UnB; Allan Bruno de Souza Marques, diretor assistencial do Grupo H Dia; Henrique Valle Lacerda, infectologista do Hospital Brasília da Rede DASA; Marcelo Maia, coordenador médico do CTI do Hospital Anchieta Rede Kora-DF; Rodrigo Gurgel Gonçalves, professor associado da Faculdade de Medicina da UnB; Luciana Mendonça Barbosa, coordenadora do serviço de Neurologia do Hospital Sírio; Zacharias Calil (União-GO), deputado federal; Alexandre Lima Rodrigues da Cunha, coordenador científico da Sociedade de Infectologia do DF, infectologia do Hospital Sírio Libanês e do Laboratório Sabin.

Entre 1° de janeiro e 24 de fevereiro, o Distrito Federal registrou 55 mortes por dengue. Os números constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado na segunda-feira (26/2). Os dados atualizados pela pasta citam que a capital federal ultrapassou os 100 mil (100.558) casos prováveis da doença. Dos casos, 97,9% são moradores da capital federal, enquanto os demais são residentes de outros estados, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Confira a programação

Abertura — Epidemia: qual o cenário da dengue no DF?

Painel 1 — Ações de combate e a luta contra a doença

Informações de relevância para o início do debate onde serão apresentados os principais aspectos que devem ser levados em consideração para combater o mosquito da dengue.

Painel 2 — Prevenção e controle da dengue: como devemos agir?

Abordagem voltada às iniciativas científicas e estratégias desenvolvidas para o combate ao mosquito da dengue. Detalhamento de novas maneiras de evitar ciclos epidêmicos da doença.

Painel 3 — A responsabilidade para os próximos anos

Destaque para a possibilidade de uma nova epidemia de dengue. Abordar aspectos relacionados à vacina no Brasil e formas de acompanhamento de outras doenças que estão relacionadas à dengue.