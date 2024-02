Fotógrafo do DF usava oficina de bicicleta para atrair e estuprar crianças

Um fotógrafo foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quinta-feira (29/2) acusado de abusar sexualmente de crianças. Segundo as investigações, o homem se aproveitava de uma oficina de bicicleta montada na própria casa, em Samambaia, para atrair as vítimas e cometer os abusos.

Segundo a PCDF, o estabelecimento era frequentado por diversas crianças. Em um dos casos, o autor cometeu abusos contra um menino entre 2022 e agosto do ano passado. Na ocasião, o fotógrafo aproveitou o momento que ficou a sós com a vítima e a abraçou e a beijou à força.

Com outra criança, o suspeito agiu da mesma maneira e chegou a atrair a criança até o quarto para tentar beijá-la. Em outros menores, o acusado acariciava.

Durante as diligências empreendidas pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), os policiais verificaram que o pedófilo participava de um projeto social de futebol voltado à promoção do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Os pais de frequentadores já haviam estranhado e questionado o comportamento do abusador junto aos menores, uma vez que ele costumava se mostrar bastante carinhoso com as crianças e as acompanhavam até em casa.

Em 2019, o fotógrafo respondeu na Justiça por um caso semelhante. Na delegacia, ele negou os fatos, mas reconheceu ter um “carinho excessivo” por crianças que “precisa ser melhorado". Preso, ele responderá por estupro de vulnerável e poderá pegar até 15 de prisão.