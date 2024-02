Mulher é espancada por companheiro e fica desacordada no DF; veja vídeo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Gabriel da Silva Teixeira, 29 anos, acusado de espancar a companheira dentro de casa. As agressões foram captadas por câmeras de segurança e o caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (Deam I) (veja o vídeo abaixo).

As imagens são chocantes e mostram a vítima sendo agredida violentamente com socos, chutes e empurrões. No primeiro momento, a vítima aparece ao lado de uma mulher, que a abraça e parece consolar. O agressor surge em seguida e, no momento que ela tenta abrir a porta, ele a empurra com força.

A outra mulher tenta intervir, mas o agressor a expulsa de casa, continua a bater na companheira e a joga com força ao chão. Mesmo caída e desacordada, a vítima é chutada e arrastada para o canto. Segundo as investigações, a intenção de Gabriel era matar a mulher. O caso ocorreu na terça-feira (27/2) e, depois disso, o homem fugiu.

Autor é procurado (foto: PCDF/Divulgação)

Gabriel responde ainda por outro processo de violência doméstica. A PCDF pede para que, quem souber o paradeiro do suspeito, ligue para o número 197, da Polícia Civil.