Policiais prendem homem que estuprou e agrediu garota de programa

Um homem de 54 anos foi preso, nesta sexta-feira (1/3), acusado de estuprar e espancar uma garota de programa. A detenção resultou de uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Segundo as investigações, o detido contratou a jovem, 24, na Asa Norte. Ele a levou até uma casa, em Formosa (GO), onde a teria estuprado várias vezes. Em depoimento, a acompanhante contou às autoridades que o homem não usou preservativo e a agrediu com golpes e puxões de cabelo.

O delegado Yasser Yassine — responsável pelo caso — disse que por uma distração do agressor foi possível resgatar a acompanhante. “Ao ir tomar banho, a jovem enviou a localização em tempo real (por celular) a uma amiga, motivo pelo qual nós conseguimos identificar a residência na que o crime foi praticado”.

Os policiais civis, que cumpriram o mandado de prisão temporária contra o acusado, informaram que ele ainda seria alvo de 31 inquéritos por diversos crimes, como furto, roubo, estelionato, lesão corporal, tentativa de homicídio, estupros, entre outros. Em 2023, ele foi conduzido à delegacia por suspeita de cometer um estupro no Paranoá.

A PCGO suspeita que o homem possa haver feito mais vítimas, inclusive de agressões sexuais.

