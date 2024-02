Polícia Civil divulga foto de acusado de espancar jovem até a morte

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a foto do homem foragido acusado de espancar um jovem de 18 anos até a morte, em Taguatinga Norte. Outros dois envolvidos no crime estão presos.

A vítima, identificada como Samuel Alencar, estava bebendo com os autores, segundo as investigações da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Em depoimento, um dos presos contou que iniciou uma discussão com Samuel após ele desferir um soco no rosto do amigo do autor.

Jovem faleceu depois de ser espancado (foto: Redes sociais)

Imagens do circuito interno de segurança registraram as agressões e mostram o momento em que o jovem é atingido com socos e chutes na cabeça. O espancamento ocorreu na tarde de domingo (28/1) e Samuel ficou internado, mas faleceu na madrugada dessa quarta-feira (31/1).

O autor foragido é Igor Ferreira da Silva, 18. A PCDF pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do criminoso, ligue para o número 197, da Polícia Civil.