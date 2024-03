Cães da PM localizam drogas em mala na Rodoviária Interestadual de Brasília

Com auxílio dos cães Xamã e Paçoca, a equipe do BPCães da Polícia Militar localizou drogas, dinheiro e uma carabina, durante patrulhamento, por volta das 10h30 deste sábado (2/3), na Rodoviária Interestadual de Brasília. Tanto entorpecentes quanto o resto do material apreendido foi encaminhado para a 1ª DP (Asa Sul).

Um homem, que mantinha todo o material acondicionado em malas e pretendia chegar ao Maranhão, foi preso em flagrante.

O patrulhamento, apoiado pelos cães treinados, encontrou seis porções de maconha, R$ 24 mil e uma carabina 5,5 mm. Junto com o material apreendido, um dispositivo comumente utilizado para prática de golpes via aplicativos digitais também foi encontrado e levado para a delegacia de polícia.