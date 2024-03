BBB 24: Rede Globo diz que agressão de Wanessa foi "confirmada" por Davi

A Rede Globo emitiu uma nota onde explica o motivo da desclassificação da cantora Wanessa Camargo do Big Brother Brasil 24. De acordo com a emissora, a filha de Zezé foi desclassificada por “descumprir uma das regras do programa”.

“No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o ‘Big Brother Brasil’.”, diz trecho da nota.

Durante a madrugada deste sábado, após a festa, Wanessa e outras participantes entraram em um dos quartos para trocar de roupa. Bêbada, Wanessa se aproxima de uma das camas e acaba acertando a pessoa que dormia lá. "Wanessa, o Davi tá dormindo aí", alerta Yasmin Brunet, enquanto Wanessa pede desculpas.

Davi ficou incomodado com a atitude e foi até o confessionário denunciar a cantora. "Ontem, depois da festa, eu dormi mais cedo porque hoje tem a prova do Anjo. E acabou que teve uma situação dentro do quarto em que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite da bebida. Ela acabou entrando no quarto e eu me senti muito desrespeitado por ela. Ela não me respeitou e naquele momento ali, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo", disse o participante. Confira o momento:

"Por mais que tenha sido sem querer, me senti agredido, sim. Não tô legal, tô com muita raiva, e tô aqui me controlando e esperando pra que esse problema seja resolvido. Não tô legal mesmo... É uma situação muito complicada", completou o motorista de aplicativo.

Horas depois, Wanessa foi chamada no confessionário e acabou desclassificada.

Segundo a Rede Globo, mais informações sobre a expulsão serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

Confira a íntegra da nota:



Wanessa Camargo é desclassificada do ‘BBB 24’

