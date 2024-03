Museu de Arte de Brasília faz 39 anos com programação para várias idades

*Com a colaboração de Fernanda Cavalcante, estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

Um dos espaços mais importantes da capital celebra os 39 anos em 7 de março, mas a comemoração do aniversário será dois dias depois, com uma programação gratuita. O Museu de Arte de Brasília (MAB) é um complexo histórico e artístico com peças conhecidas pela diversidade de técnicas e materiais em pinturas, gravuras, desenhos, fotografias, esculturas, objetos e instalações.

O edifício, construído em 1960, foi projetado por arquitetos da Novacap, seguindo os padrões da cidade modernista. O prédio abrigou inicialmente o Clube das Forças Armadas e, em seguida, um anexo do Brasília Palace Hotel e o Casarão do Samba. O gerente do espaço, Marcelo Gonczarowska Jorge, acredita que o local tenha a coleção mais importante da arte brasileira e abriga mais de 20 milhões de peças, além do imensurável valor histórico e cultural.

No MAB, há atualmente 1.500 obras no acervo técnico e cerca de 140 peças expostas, que correspondem a cerca de 10% de todas as obras. O trabalho mais recente chegou na semana passada ao museu: um registro do fotógrafo brasiliense André Dusek, clicado em Serra Pelada, em 1980. "Ele chegou e já levamos direito para a parede, foi a doação mais recente', conta. O museu é dividido por períodos da história em ordem cronológica. No momento há duas exposições itinerantes, a Dõ budo: a caminho da verdade e Brasília photo show.

Algumas obras são notórias e exclusivas, como a pintura do arquiteto paisagista Burle Marx, a exposição permanente da Tarsila Amaral, e a obra de Ângelo Venosa, composta por cera e dentes de boi. Ela é marcada pela estranheza que provoca, propositalmente pensada para que os dentes fossem caindo e deixando suas marcas com o decorrer do tempo.

Na parte externa, tem cerca de 20 esculturas que fazem parte do pátio de esculturas do museu. A ideia é concretizar o projeto criado junto ao MAB em 1985, distribuindo as esculturas no jardim e criar um parque de obras em torno do MAB. Esculturas, como a do artista plástico Zakeu Vitor, chamam a atenção das crianças que visitam o museu, por ser interativa e feita de sucata.

Educativo

No local, é possível que as escolas levem as crianças para participar do programa educativo da instituição. As oficinas acolhem diversas idades, desde crianças até adultos. A coordenadora do Educativo, Arlene Von Sohsten, conta que a ideia é atender à qualquer tipo de grupo. "Pode ser escolas, hospitais, casas de repouso", explica. "Aos finais de semanas expandimos as oficinas para família, basta chegar", disse.

As atividades costumam ter vínculo com as exposições que ocorrem no museu, sejam itinerantes ou não. "É um desdobramento do que o visitante viu no espaço. Os grupos agendados podem chegar até a 40 pessoas", conta a coordenadora. Para que as escolas consigam agendar uma visita, basta agendar um dia e horário pelo site (https://conecta.mediato.art.br/). Mais informações também podem ser encontradas nas redes socias: @mediato.art.

Confira a programação de aniversário

As ações previstas para celebrar o aniversário são todas gratuitas e não exigem inscrição prévia. Os organizadores recomendam chegar com 30 minutos de antecedência para garantir vaga.

Sábado, 9 de março

8h30 — Saída do MAB para fotografia em campo do Grupo de Caminhadas de Brasília (organização e condução — Edna Cavalcante, dentro do festival de fotografia Brasília Photo Show)

10h — Retorno da caminhada do Grupo de Caminhadas de Brasília em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e Aniversário do MAB de 39 anos (o Oba Hortifruti recepcionará as pessoas com um kit com frutas, sucos, etc.)

10h — Oferecimento de algodão doce e pipoca gratuitos

10h — Apresentação de Aikido

10h15 — Cerimônia de entrega das duas obras doadas pelo Brasília Photo Show para o MAB

10h30 — Oficina de quebra-cabeça para bebês (a partir de 18 meses a 3 anos, 10 vagas) Jogos com o Zebra 5 (dentro do programa educativo da Mediato, do MAB)

11h — Show do Mágico Steiner

11h30 — Mesa Redonda "Mulheres nas Trilhas"

14h — Oficina artística de Hanetsuki (a partir de 7 anos, 10 vagas)

15h — Visita Mediada "Descubra os caminhos da cultura Japonesa na Exposição Dô"

16h30 — Oficina de colagem fotográfica (a partir de 12 anos, 12 vagas)

17h — Apresentação do Quarteto Buritis, de música de câmara

Domingo — 10/03/2024

14h — Oficina de brincadeiras japonesas (a partir de 4 anos, 10 vagas)

15h — Visita mediada;

16h — Sarau com poetas das trilhas

16h30 — Oficina de Antotipia (a partir de 8 anos, 10 vagas)

17h — Caminhada Poesia entre Lentes