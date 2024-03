O diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), José Werick de Carvalho, promoveu mudanças nas chefias de delegacias circunscricionais do DF. As alterações foram publicadas na edição desta terça-feira (5/3) no Diário Oficial do DF (DODF).



As primeiras trocas foram realizadas na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), assumida até então pelo delegado Wellington Pereira, que deixa o local para chefiar a 5ª DP (área central), anteriormente ocupada por João Ataliba. E a 3ª DP fica sob o comando de Victor Dan.

Ataliba será o novo delegado-chefe da 15ª DP (Ceilândia Centro) e leva Walber Lima como adjunto. Já o delegado André Leite comandará a 29ª DP (Riacho Fundo) junto a Elianto de Souza (adjunto). Alexandre Godinho, que era chefe da 29ª DP, passará para a 19ª DP (P Norte) e terá como adjunto Zander Vieira.

A delegada Adriana Romana, que era chefe da 19ª DP, irá para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam 1) e Karina Duarte será adjunta. Outra mudança é na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (Delepet), anteriormente chefiada por Bruno Endo, que irá para a 11ª DP (Núcleo Bandeirante) e terá como delegado-adjunto Eduardo Chamon, anteriormente lotado na 16ª DP (Planaltina). No lugar de Bruno, assume Jônatas Silva, o mesmo delegado responsável pelo caso da cobra Naja.

O delegado Ricardo Bernardino, até então da 11ª DP, segue para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2) e Juvenal de Oliveira deixa a chefia. O delegado Bernardo de Mello assume como adjunto da DCA 2.

Na 16ª DP, a chefia será ocupada por Richard Valeriano Moreira e, como adjunto dele, fica Anderson de Assis. Diogo Barros, por sua vez, será diretor da Divisão de Gestão de Recursos da Escola Superior da PCDF.

Na Deam 2, de Ceilândia, sai a delegada Letizia Fernandes e entra Simone Ferreira de Alencar.

A delegacia de Santa Maria também passa por mudança: sai o atual chefe, José Eduardo Galvão, e entra Mário Henrique Garcia. Giancarlos Zuliani, diretor da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) voltará para a Escola Superior. No lugar dele assume João Guilherme, antes chefe da 2ª DP (Asa Norte). O posto será comandado por Erito Pereira.