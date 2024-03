Um corpo carbonizado foi encontrado, na manhã desta terça-feira (5/3), dentro de um barraco incendiado, às margens da BR-020. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência.



Por volta das 5h, os bombeiros foram acionados para atender um chamado, às margens da BR-020, próximo a ponte do Ribeirão Torto. No local, a equipe de socorro encontrou um barraco de madeira, já totalmente queimado. Dentro do imóvel, havia um corpo carbonizado.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF. A Polícia Civil do DF foi acionada para a ocorrência.



< >