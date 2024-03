Um homem teve um surto psicótico em um edifício na área central do Gama nesta terça-feira (5/3) e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) precisou ser acionado para fazer negociações. De acordo com o Major Michello Bueno da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), não houve reféns, mas ele estava com duas facas.

Ainda de acordo com a corporação, o homem tem transtornos esquizofrênicos, faz o uso de remédios controlados e drogas. Ele se trancou em um apartamento do quarto andar com duas facas e ameaçou quem quisesse entrar no espaço.

Por fim, ele acabou sendo rendido pelas equipes da PMDF.







< >