Homem é esfaqueado e morto em passarela próximo ao Hran

Um homem foi esfaqueado e morto, na manhã desta terça-feira (5/3), na passarela da Quadra 102 Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima aparenta ser morador de rua e não estava com documentos de identificação. A equipe do Instituto de Medicina Legal chegou para recolher o corpo por volta das 10h.

O pedido de socorro chegou para a PM por volta das 6h. A denúncia era de que havia uma vítima de arma branca no local. Quando chegaram, o homem já estava morto. Os militares preservaram o local para a chegada da perícia da Polícia Civil do DF (PCDF).

Aguarde mais informações.