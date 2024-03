Confira a programação especial de aniversário do Jardim Botânico de Brasília

No aniversário de 39 anos do Jardim Botânico de Brasília, serão oferecidas programações especiais para todas as idades, em especial duas trilhas, uma de imersão no Cerrado e uma caminhada sensorial. Os frequentadores também poderão desfrutar de uma agenda voltada para a família, com exposições, feira ecológica, shows culturais, espetáculos de teatro, oficinas de pintura, palestras e muito mais. Confira a programação completa.

A primeira trilha (de imersão no Cerrado) será na conhecida e tradicional Trilha Krahô. O nome é uma homenagem aos povos indígenas krahôs que viviam na região do Jardim Botânico de Brasília e no Tocantins. A caminhada será guiada por educadores do Jardim Botânico com duração de 1h30 a 2h. O trajeto passa por dois tipos de vegetação presentes no Cerrado, o típico, com árvores baixas, inclinadas e tortuosas, e a mata de galeria. O Jardim Botânico conta com 25 nascentes catalogadas.

A segunda trilha (a sensorial) irá proporcionar uma imersão sobre os jardins do parque ecológico, e promete oferecer uma experiência envolvendo todos os sentidos do corpo: visão, com visitação ao Jardim Evolutivo; olfato, no Jardim de Cheiros; audição, no Orquidário; e o paladar, na degustação de quitutes produzidos com frutos do Cerrado no Jardim Japonês .

As trilhas terão vagas limitadas. A de imersão ocorrerá em 6 e 7 de março, com saída às 9h30, no ponto de encontro no centro de visitantes do parque. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no formulário disponível no site do JBB (https://www.jardimbotanico.df.gov.br/). O preço do ingresso para visitar o parque é R$ 5 por pessoa.

A caminhada sensorial será em 10 de março, com saída às 9h. As vagas são limitadas e distribuídas entre 10 grupos de até 20 pessoas. Essa trilha será especial para o aniversário do Jardim Botânico de Brasília.

Preservação

Inaugurado em 8 de março de 1985, o Jardim Botânico de Brasília tem como objetivo a preservação do bioma Cerrado. O planejamento foi pautado na arquitetura ecológica e favorece o uso racional do ambiente com o menor impacto possível, usando ao máximo os elementos naturais, com a missão de educar o público para sua valorização e proteção.

A trilha Caminho Sensorial é uma edição especial e será uma trilha orientada por guias para uma melhor experiência. A educadora ambiental Ana Beatriz, 23 anos, é uma das coordenadoras da trilha e conta o que as pessoas podem esperar. "Se uma pessoa nunca visitou o Jardim Botânico vai ter a oportunidade de conhecer os jardins temáticos com um guia que vai sanar dúvidas. O diferencial dessa caminhada será um olhar mais atento para os sentidos, uma caminhada interativa com a natureza", disse

Beatriz dá dicas de como conseguir aproveitar a trilha. "A gente recomenda um estilo mesmo de caminhada, roupas mais confortáveis, sapato fechado, estamos um espaço aberto, com animais que moram aqui. Então, temos que tomar todos os cuidados, trazer garrafa com água, visto que vamos caminhar um pouquinho, usar protetor solar, e não pode esquecer do repelente, pela situação que estamos vivendo neste momento", comenta.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado