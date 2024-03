Covid: casos da doença no DF caem 5,5% na semana, com 2.505 novas infecções

De acordo com a Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), foi registrado uma queda de 5,5% no número de casos de covid-19 nesta semana. Em comparação com a semana anterior, a pasta notificou 2.505 novos casos da doença na capital.

O documento traz, ainda, a notificação de mais um óbito neste ano, totalizando quatro mortes por covid-19 no DF em 2024. Tratava-se de uma mulher, entre 50 e 59 anos, da região de Sobradinho II. Paciente de um hospital da rede complementar, ela apresentava comorbidades cardiológicas e nos rins.

Com isso, o total de casos confirmados na capital, desde 2020, alcançou 938.405. Desse total, 98,3% (922.279) estão recuperados e 1,3% (11.973) dos casos evoluíram para morte. Atualmente, a taxa de transmissão se encontra em 1,35. Isso significa que cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmite a infecção para outras 135.

Prevenção

A SES-DF disponibiliza a vacina de covid-19, de segunda a sexta-feira, em diversos pontos de vacinação para grupos prioritários ou para quem nunca tomou o imunizante. Neste último caso, a pessoa poderá iniciar o esquema vacinal primário (D1 + D2) ou completá-lo com a monovalente ou bivalente.

Novidade neste ano, em busca de aumentar a proteção, o Ministério da Saúde incluiu as doses de covid-19 no calendário nacional de vacinação infantil. A faixa etária é de 6 meses a 4 anos de idade.

*Com informações da Agência Brasília