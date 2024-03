MP denuncia bombeiro do DF que baleou maquiadora após briga na Chapada

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) apresentou à Justiça de Goiás uma denúncia contra o bombeiro do DF Andrey Suanno Butkewitsch, 40 anos, por quatro tentativas de homicídio. O bombeiro baleou uma mulher, 30, em 28 de janeiro, após uma discussão em um bar, em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros.

A denúncia foi protocolada nesta segunda-feira (4/3) e deverá ser deliberada nos próximos dias. Andrey, caso venha se tornar réu, responderá por homicídio tentado quatro vezes, já que atirou quatro vezes contra o carro no qual estavam quatro pessoas, além de porte ilegal de arma de uso restrito.

A única alvejada, a maquiadora Jully da Gama Carvalho, passou recentemente por cirurgia no Hospital de Base para a remoção de fragmentos do projétil que estava na cabeça. Pelas redes sociais, o marido dela, Jairo Soares, informou que ela recebeu alta antes da data prevista e que está em tratamento fisioterapêutico intensivo para a avançar na etapa de recuperação.

O inquérito policial da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) foi concluído em 14 de fevereiro. Nele, os investigadores citam que o sargento chegou ao bar acompanhado do amigo. Andrey estava na fila do estabelecimento para efetuar o pagamento e estaria olhando para Jully, o que incomodou o marido da jovem. O homem, então, resolveu tirar satisfação com Andrey e os dois iniciaram uma luta corporal.

Imagens obtidas pelas câmeras do circuito interno de segurança do bar mostram o momento das agressões.

Após o término da briga, Jully acompanhada do noivo e outros dois amigos, que saíram em direção ao local onde estavam hospedados. Com os quatro dentro do carro, Andrey dirigiu-se até o veículo da vítima, pegou a arma e disparou contra o vidro traseiro do carro, acertando a nuca da maquiadora.

O bombeiro deixou o local acompanhado de um amigo, o advogado identificado como Sandro Fleury Batista, mas foram encontrados na mesma rua, por policiais militares. Na delegacia, Andrey confessou que houve a discussão e disse ter atirado na intenção de intimidar os envolvidos, mas não para atingir nenhuma das vítimas.

No dia da ocorrência, Jully foi encaminhada às pressas ao hospital e passou por cirurgia. A rotina dela, compartilhada nas redes sociais, é de vídeos dentro do processo de fisioterapia e ao lado dos três filhos. Ela é moradora do Riacho Fundo, região administrativa do Distrito Federal.

Já Andrey permanece preso, na mira da Corregedoria do Corpo de Bombeiros (CBMDF) após ser exonerado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Acordo

Para não oferecer denúncia contra o advogado Sandro Fleury Batista, o MP propôs um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O acordo e a denúncia ainda não foram apreciados pela Justiça goiana.