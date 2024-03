Mega-Sena: nove apostas feitas no DF fazem a quina e levam até R$ 118 mil

Um bolão de 24 cotas feito em Goiânia acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2696, sorteada nesta terça-feira (5/3), e vai levar o prêmio de R$ 206 milhões. No entanto, nove apostas feitas no Distrito Federal passaram perto e marcaram a quina. Os sortudos vão levar entre R$ 39 mil e R$ 118 mil.

Uma das apostas vencedoras foi feita por um morador do DF, que fez pela internet um jogo de oito números — que custa R$ 140. Ele acertou cinco dezenas e vai levar sozinho a bolada de R$118.176,48.

Um bolão de 34 cotas, feito em uma lotérica do SIA, também marcou a quina com um jogo de oito números. Os sortudos também vão levar o prêmio de mais de R$ 118 mil.

Uma aposta simples, de sete números — que custa R$ 35 —, feita em uma casa lotérica da Asa Sul, levou sozinha o prêmio de R$78.784,32.

Outras seis apostas feitas no DF vão levar R$39.392,16 por acertar a quina da Mega-Sena. Duas delas foram feitas pela internet; uma na Asa Sul; uma no Lago Sul; uma na Ceilândia; e uma no Núcleo Bandeirante.



Sorteio teve atraso

Com um atraso de uma hora e 47 minutos, a Caixa Econômica Federal sorteou um dos maiores prêmios da história da Mega-Sena. O sorteio começou às 21h47 e foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 04-13-18-39-55-59.