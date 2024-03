O Correio promoveu, nesta terça-feira (5/3), um evento especial para celebrar o relançamento do caderno Direito&Justiça. O suplemento é especializado na cobertura e debate de temas jurídicos e retomou as publicações em fevereiro deste ano, editado pela premiada colunista Ana Maria Campos.

O Direito&Justiça é uma tradição em Brasília e tem como foco levar os temas da área para operadores do direito, como juízes, procuradores, advogados, ministros da cortes superiores, estudantes de direito e a sociedade em geral.

Para o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Velloso, que marcou presença no evento de lançamento do caderno, o suplemento coloca o Correio como protagonista nos debates envolvendo o ordenamento jurídico.































< >

“Esse caderno fez época em Brasília. Era através dele que os novos juristas escreviam. Quantos juristas surgiram a partir deste caderno Direito&Justiça. Vai ser uma oportunidade para os advogados, os juristas brasilienses manifestarem suas ideias, suas opiniões, e artigos de doutrina. Esse caderno vai ser único em todos os jornais brasileiros”, pontua.

O evento reuniu autoridades e importantes juristas do país na sede do jornal, em Brasília. Entre eles a vice-governadora do DF, Celina Leão; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) Roberval Belinati; o empresário e ex-vice governador do Distrito Federal Paulo Octávio; os distritais Doutora Jane, Paula Belmonte e Joaquim Roriz Neto; o procurador de Direito do Cidadão Eduardo Sabo, entre outros.

Um suplemento especial