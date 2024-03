Autoras lançam livro que conta história de superação de 12 mulheres

Em celebração ao mês das mulheres, a Editora Selo lança, no dia 15 de março, uma obra com 12 histórias de superação feminina. Com o objetivo de enaltecer o papel das mulheres na sociedade e promover discussões pertinentes sobre temas como a violência contra a mulher e a luta contra o câncer, a publicação pretende ser um farol de esperança e inspiração para leitoras e leitores de todas as idades.

O livro Virando a página abriga contos e relatos reais, narrados em primeira pessoa por mulheres que enfrentaram adversidades como a perda precoce de filhos, a batalha contra o câncer, o assédio moral no ambiente de trabalho, o racismo e o abuso sexual. Cada autora compartilha sua jornada íntima de dor, superação e renascimento, inspirando aqueles que buscam luz nos momentos mais sombrios.

Das 12 autoras que emprestam suas vozes a esta obra, seis são residentes de Brasília e participarão da noite de autógrafos.

Serviço

Virando a Página

Lançamento dia 15 de março, no Cappuccino Bistrô e Café (CLS 216, Bloco A, LOJA 2). Mais informações: editoraselo.com.br ou pelo telefone (61) 98114-3007