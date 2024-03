Polícia investiga morte de idoso espancado em oficina de lanternagem

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia (DP), apura um caso de lesão corporal seguida de morte na qual um idoso morreu após ser espancado em uma oficina de lanternagem e pintura de veículos, no Setor O, em Ceilândia.

A denúncia foi realizada pelo irmão da vítima, que contou que o espancamento ocorreu na data provável de 28 de fevereiro. Já o dono da oficina teria relatado ao sobrinho da vítima que o homem havia sido espancado por desconhecido e que percebeu os ferimentos no rosto do idoso no dia seguinte. Familiares ainda contaram que a vítima trabalhou normalmente durante dois dias após as agressões.

O idoso foi encontrado caído na oficina. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer a vítima, mas ela morreu.