Polícia faz buscas em casa de traficante apontado como fornecedor de drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (7/3), um mandado de busca e apreensão na casa de uma traficante de Ceilândia, acusado de fornecer drogas para outros criminosos do Plano Piloto.

Após A prisão de um traficante com mais de meio quilo de skunk na Asa Sul, os agentes da 5ª Delegacia de Polícia (área central) aprofundaram a investigação e chegaram ao fornecedor da droga, que acumula vários registros criminais por tráfico de drogas.

Na casa dele, a polícia apreendeu LSD, ecstasy e metanfetamina, drogas que costumam ser vendidas em festas de música eletrônica. Cada selo de LSD chega a custar, por exemplo, R$ 40.

O traficante investigado não estava no imóvel no momento das buscas, mas um adolescente foi apreendido saindo da casa com uma porção de droga e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).