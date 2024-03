Bebê de 3 meses morre por dengue em hospital do DF

Um bebê, de apenas três meses de idade, morreu na madrugada desta sexta-feira (8/3) por dengue, em um hospital particular do Distrito Federal.

A informação foi confirmada pelo Correio junto a fontes da saúde pública do DF. A vítima estava internada desde o último domingo (3/3).

Por meio de nota oficial, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) não confirmou e nem negou o óbito. “Todos os óbitos suspeitos por dengue são notificados à pasta, tanto por unidades públicas quanto privadas. A área técnica da SES realiza a investigação, que tem o prazo de 60 dias. Somente após a confirmação, são inseridos no boletim”, disse a nota em pasta.

Mortes

O número mortes de pessoas com dengue, na capital federal, chegou a 81, de acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde divulgado na tarde de quarta-feira (6/3). Outros 79 falecimentos estão sob investigação para verificar se têm relação com a doença.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), publicado na segunda-feira (4/3), somente em 2024, a capital registrou 120.625 casos prováveis da infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Aguarde mais informações