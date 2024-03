Ibaneis é internado para passar por bateria de exames em hospital de Brasília

O governador Ibaneis Rocha (MDB) foi internado, nesta quinta-feira (7/3) no Hospital DF Star, da rede D’Or, para passar por exames de rotina.

A bateria de exames estava agendada por Ibaneis há algum tempo e a previsão é de que o chefe do Executivo local volte para casa, no Lago Sul, nesta sexta-feira (8/3), após a divulgação do resultado.

Ibaneis costumava fazer o checkup no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Mas, desta vez, assim como 2020, optou por permanecer em Brasília.

Histórico

Em maio de 2020, o chefe do Executivo local precisou ser internado às pressas para uma cirurgia no aparelho digestivo.

Na ocasião, ele deu entrada no hospital com quadro de dor abdominal aguda e, após avaliação médica, foi verificada a necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência.

Aos 48 anos, Ibaneis passou por uma cirurgia bariátrica que o fez emagrecer bastante. Atualmente, o governador do DF tem 52 anos.