Alerta de chuvas intensas no DF e entorno até esta segunda-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um alerta de chuvas intensas até a manhã desta segunda-feira (11/3) em todo o Distrito Federal e Entorno.

De acordo com o instituto, as chuvas fortes podem ocasionar em falta de energia, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas. Está previsto chuva entre 50 e 100 mm/dia com ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

A previsão do tempo até quinta-feira (14) é de estabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva e chuvas isoladas. A temperatura será de 29°C ao longo do dia com mínima de 19°C. A umidade do ar estará em torno de 50% durante os próximos dias.