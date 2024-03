Um homem de 32 anos morreu ao levar três tiros na madrugada deste sábado (9/3), na Quadra 45 da Vila São José, em Brazlândia. Caio Augusto de Souza estava dentro do carro, um Corsa vermelho, quando outro veículo se aproximou dele e efetuou os disparos.

Informações preliminares apontam que a vítima havia saído para encontrar uma amiga e que teria se envolvido em uma briga de trânsito ao sair de um bar. No entanto, a versão ainda é investigada pela Polícia Civil (PCDF).

Por volta de 00h, ao estacionar o carro na porta da casa da amiga, o autor se aproximou em um Honda Civic cinza e, de dentro do veículo, disparou ao menos três tiros contra Carlos. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas encontraram o rapaz já sem vida no local. A motivação é apurada pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). Caio deixa um filho.