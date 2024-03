Hospital Cidade do Sol aumenta número de leitos para pacientes com dengue

Inaugurado em janeiro de 2021 para atender exclusivamente pacientes com covid-19, o Hospital Cidade do Sol tem agora 60 leitos para pacientes com dengue - (crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Hospital Cidade do Sol, localizado em Ceilândia, ampliou o número de leitos e opera agora com 60 postos dedicados para pacientes com dengue que precisem de internação. A unidade está sob a coordenação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) há um mês.

Nos últimos 30 dias foram registradas mais de 620 admissões e 575 pacientes receberam alta. Com uma taxa média de ocupação de 90%, o hospital começou com 17 leitos, passou para 40 e agora ganhou mais 20. A expansão foi uma medida tomada diante do aumento na demanda.

Dengue

Somente em 2024, o Distrito Federal já registrou 120.625 casos prováveis de dengue. O dado é do último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) nesta segunda-feira (4/3). O último levantamento havia registrado 100.558 casos prováveis. O documento também traz a confirmação de 78 óbitos desde o início do ano até esta segunda-feira (4/3), além de outros 84 em confirmação.

A taxa de incidência da doença é classificada como alta em 28 Regiões Administrativas. Por ordem de incidência, foram registrados mais casos em Brazlândia, seguida por Estrutural, Varjão, Sol Nascente/Pôr do Sol, Santa Maria, Ceilândia, São Sebastião, Fercal, Sobradinho I, Gama, Arapoanga, Itapoã, Riacho Fundo I, Candangolândia, Sobradinho II, Taguatinga, Vicente Pires, Guará, Cruzeiro, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Lago Norte, Planaltina, Samambaia Plano Piloto, Água Quente, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e SIA.

*Com informação da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Amigos homenageiam Paulo Pestana: "Era o melhor cronista de Brasília"

Amigos homenageiam Paulo Pestana: "Era o melhor cronista de Brasília" Cidades DF Ibaneis decreta luto oficial no DF pela morte de Paulo Pestana

Ibaneis decreta luto oficial no DF pela morte de Paulo Pestana Cidades DF Velório de Paulo Pestana será amanhã no Campo da Esperança