Revista DBN inova com conteúdos sobre complexidade da experiência negra

Falar sobre a diversidade negra, sobre identidade, sobre pertencimento na indústria da moda, na cultura, na música e na formação educacional. Estes são os principais obejtivos da Revista DBN, que surgiu como um meio de comunicação inovador, que conta com a produção de conteúdo de colunistas negros de vários segmentos para abordar a complexidade da experiência negra.

A Revista DBN, que já está publicada em formato digital, foi lançada em 1º de março e conta com a parceria do Correio Braziliense. A publicação apresenta uma série de conteúdos voltados à identidade negra e ao empoderamento nas áreas da moda, da cultura, da arte e afins.

O projeto foi idealizado pela produtora de moda e psicóloga Dai Schmidt e pelo ator Jorge Guerreiro em uma empreitada que visa não só dar destaque aos corpos negros na indústria da moda como também redefinir padrões sociais e promover uma visão inclusiva e diversificada da estética.

Os conteúdos da revista também focam em inspirar uma mudança cultural que celebre a diversidade e promova diálogos que envolvem uma maior consciência sobre as complexidades da experiência negra.

Com 10 dias de publicação, Dai Schmidt conta que a recepção do produto final foi positiva. "Por ser mais uma novidade no campo da comunicação preta, tem sido bastante positiva a recepção e a aderência de artistas, modelos e críticos de renome, contando o tamanho da revista já na sua chegada", afirmou.

A equipe da DBN conta com cinco colunistas que abordam vários temas da vivência negra: a deputada distrital Jane Klebia (MDB-DF); o roteirista e produtor Rodjéli Nyack Ra; o sociólogo, escritor e desenhista Edson de Souza; a consultora de moda e estilo Wendny Boaventura; e o ator e sócio do DBN, Jorge Guerreiro.















< >

Como acessar



Para conhecer o site basta clicar no link ou seguir para o endereço revistadbn.com.br.

Desfile Beleza Negra

Alguns dos pilares da revista vêm do projeto que conta com 18 edições: o Desfile Beleza Negra (DBN), também idealizado por Dai e que foca especialmente na inclusão de pessoas negras no mercado da moda, na luta contra o racismo no meio e a quebra de tabus relacionados aos diferentes biotipos corporais.

A primeira edição do DBN ocorreu em 17 de agosto de 2012, como um contraponto ao Capital Fashion Week, ao racismo estrutural e aos padrões excludentes da indústria da moda.

Na época da 18ª edição, em novembro de 2023, Dai comentou ao Correio sobre a importância do evento: "O nosso objetivo tem sido promover a igualdade racial nas passarelas e na sociedade, influenciando a indústria a adotar uma representatividade mais ampla. Queremos um mundo melhor, sem barreiras, onde a beleza é relativa e diversa, não definida por tradições eurocêntricas. Este projeto é motivado pelo desejo de mudança e pela busca por oportunidades iguais para todos".