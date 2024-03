Morre mulher que teve pescoço cortado por linha de cerol em Ceilândia

Morreu, nesta terça-feira (12/3), a mulher atingida no pescoço por uma linha com cerol, em Ceilândia. Thaís Nunes de Oliveira tinha 30 anos e estava internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) desde 4 de fevereiro, quando sofreu o acidente.

A morte de Thaís foi confirmada pela Polícia Civil (PCDF) e pela Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde da Região de Saúde Oeste, local onde a mulher trabalhava. No dia do incidente, Thaís saía do plantão, na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 de Ceilândia, onde atuava como técnica em patologia, e seguia de moto para a casa, quando foi atingida com a linha de cerol no pescoço.

Operação

Um dia depois de Thaís ser atingida, policiais civis da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) apreendeu milhares de carretéis de cerol e linha chilena em estabelecimentos próximos ao local do acidente, na região da QNN 20. A operação fez parte das diligências para a apuração do caso de Thaís.

Na ocasião, mais de 1,8 mil carretéis de linha chilena, que representam milhares de metros do produto irregular, foram apreendidos. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram identificados e conduzidos à delegacia para prestarem esclarecimentos.