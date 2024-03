Programa Eleitor do Futuro incentiva alistamento eleitoral de jovens

Os jovens que possuem 15 anos podem solicitar o título de eleitor para quando completarem a idade de 16 anos estejam aptos para votar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Secretaria de Estado e Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS/DF), o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF) e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), darão início ao programa Eleitor do Futuro na próxima quarta-feira (13/3), às 14h30. A primeira escola a receber a unidade móvel do Na Hora para alistamento eleitoral de jovens estudantes entre 15 e 18 anos será o Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria.

O cartório eleitoral estará montado em frente ou nos arredores das escolas para atendimento dos estudantes que desejam emitir o título de eleitor. A coleta biométrica também será feita no local e não é necessário agendamento.

O programa inicia com a proposta de atender cerca de 450 estudantes durante os três dias em cada uma das escolas que visitar.

Alistamento eleitoral

Os jovens que possuem 15 anos podem solicitar o título de eleitor para quando completarem a idade de 16 anos estejam aptos para votar. A partir dos 18 anos, o alistamento eleitoral é obrigatório.