Homem é ferido por arma branca na rodoviária do Plano Piloto

Na tarde desta quarta-feira (13/3), um homem, de identidade não divulgada, foi encaminhado ao hospital após ser ferido por arma branca na rodoviária do Plano Piloto. O autor do crime fugiu do local em seguida e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem ou o paradeiro do autor.

Aguarde mais informações



Saiba Mais Cidades DF Motoristas de aplicativo protestam na Esplanada contra projeto de lei

Motoristas de aplicativo protestam na Esplanada contra projeto de lei Cidades DF Mostra Cinema e Direitos Humanos tem programação gratuita no Sesc

Mostra Cinema e Direitos Humanos tem programação gratuita no Sesc Cidades DF Luiz Antônio, pai da deputada Paula Belmonte, morre aos 78 anos