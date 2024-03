Mostra cinema e direitos humanos tem programação nesta quarta-feira (13/3)

Ocorre neste mês, em Brasília, a 13° Mostra Cinema e Direitos Humanos com o tema “Vencer o ódio, semear horizontes”. A iniciativa estava suspensa desde 2018 e retorna com debates exibidos gratuitamente em todo o país. Hoje, às 19h, a sessão “Homenagem” exibirá A bolsa ou a vida (de 2021, com duração de 102 min e classificação de 10 anos). A programação é gratuita, no Sesc Estação 504 Sul.

O evento estreou na segunda-feira (11/3) com Nas asas da pan am, de Silvio Tendler, o homenageado da edição. A mostra conta produções cinematográficas de todas as regiões, contando com 18 filmes realizados por profissionais que possuem relação com os temas sobre o racismo, direito das mulheres, das pessoas com deficiência, dos povos indígenas e da comunidade LGBTQIA+.

Além disso, a programação inclui oficinas gratuitas para capacitação de educadores em 27 cidades do país. O objetivo é a formação de multiplicadores, alcançando mais de 700 professores, para que a arte e os direitos humanos apoiem o ensino. Em Brasília, as oficinas ocorrem até o dia 15 de março, de 9h às 12h. Para participar, basta fazer a inscrição aqui.



Entre os dias 25 de março e 24 de abril, o evento realizará a mostra difusão, em que a programação da 13° edição ficará disponível na plataforma de streaming innSaei.TV, e em equipamentos culturais das cidades participantes.

Para mais informações, acesse aqui.

Serviço

Sessão “Homenagem” : A bolsa ou a vida

: A bolsa ou a vida Data: 13/3 (quarta-feira)

13/3 (quarta-feira) Horário: 19h

19h Local: Sesc Estação 504 Sul