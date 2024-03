Dengue: confira a rota do fumacê desta sexta-feira (15/3)

A Vigilância Ambiental recomenda que as pessoas abram portas e janelas de suas residências quando o veículo passar, para maior eficácia do produto - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Em continuidade aos esforços para combater o mosquito Aedes aegypti, o veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê, percorre as ruas do Distrito Federal diariamente.



A Vigilância Ambiental recomenda que as pessoas abram portas e janelas de suas residências quando o veículo passar, para maior eficácia do produto. Nesta sexta-feira (15/03), as aplicações serão feitas das 4h às 6h e das 17h às 19h.



Veja a lista de locais abaixo:

Água Quente

Cond. Guarapari Qd 1 a 10

Rua 5 Sul. Qd 104 Norte, Praça Tiziu

SQS 103,106, 107, 203, 707, 710,

714, 713, 506, SBS

SQN 303, 313, 407

QNM 1, 3,4, 6, 7,10,19, 21, 22, 24, EQNM

20/24, QNM 21 CONJ. C, F, J, N, QNN 1,5,

6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, QNO 1,

11, 5, 7, 9,14,15, QNP 7, 9,13,17, 18, 20, 22,

24,26, 28, 30, 32, 34, 36, QNR 2, 3, 4,5

Setor Norte Qd 4,3 Conj. 2 Lote 10

Qd 4 Conj. 19, Setor Oeste Qd 5 AE 2

Cras, Qd 4 Conj. 11, Setor Leste Qd. 4

Conj. 9, Qd. 1 Conj. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Qd. 3 Conj. 11, 12, 13, 15

Setor Leste Qd 21, 22, 24

QE 03 Conj. M, Ql 10 Conj. F, QI 12 Conj. R Ql 12 Bloco O, QE 18, Conj. B

Cond. Mirante das Paineiras, Jardins Mangueiral

Ql 19 Conj. 7, 8, 9, 10

Qd 3, 5, 7, Qd. 9, 11, 13

Vila Buritis Qd 4, 5, 6, Vale do Amanhecer

Chácaras 45, 46, 48, 50, 54, 60, 64, 69.

Buritis IV Qd. 25, Setor Sul Qd 57, Sede do

DER, Setor Tradicional Qd 60, 69 a, 72, 73.

87,104,159, Jardim Roriz Qd 1a 7

Qd. 400, 404

Qn 213, QR 213, 417, 305, 327

Zumbi dos Palmares, Bairro São José,

Residencial Vitória, Morro Azul, Bom Sucesso,

Centro, Vila do Boa, Vila Nova QC 12

Vibra Energia, STRC Tr. 3, Conj. B

SIA, SIN Lote 15

Chácara 185, 187

QNE 5, 30