Páscoa anima comerciantes, que preveem aumento nas vendas em relação ao ano passado

A poucas semanas da Páscoa, a ansiedade para se deliciar com os chocolates fica cada vez maior. Há a expectativa de quem deseja comprar, que logo começa a pesquisar os preços, e também daqueles que pretendem vender. Para este ano, na visão dos comerciantes do Distrito Federal, o cenário de vendas de ovos de páscoa é positivo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio (IF-DF) mostra que 55,9% dos lojistas têm expectativa de vendas maiores nesta Páscoa, em comparação ao que foi vendido no ano passado, o que representa um aumento de 15,9% no indicador médio de vendas.

O levantamento aponta, ainda, que o esperado é o aumento do gasto dos consumidores. O valor do ticket médio registrado para esta edição bateu a marca de R$244,63, expressivamente mais alto do que o valor realizado em 2023 (R$144,00) — aumento de quase 70%. Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, isso mostra que os empresários melhoram a percepção acerca do cenário econômico e seguem apostando nas datas comemorativas para impulsionar os negócios.

Everlandio Joaquim, 34 anos, encarregado de loja do Supermercado Veneza, localizado no Cruzeiro, conta que a loja começou a trazer os ovos logo na primeira semana de março, mas nota que os clientes costumam fazer uma extensa pesquisa antes da compra. "As vendas costumam aumentar quando a data se aproxima, mas a gente indica que os clientes se antecipem, quando ainda temos muitas opções disponíveis."

Na hora de adquirir os chocolates, que muitas vezes têm preços não tão doces, os brasilienses fazem malabarismo para conseguir as guloseimas pelo menor valor possível. A aposentada Denise Figueiredo, 61, conta que, em sua família, é tradição comprar ovos de Páscoa para fazer a caça aos ovos com as crianças. Para isso, ela faz sempre um levantamento prévio antes de levar as guloseimas para casa. "Eu costumo dar uma olhada em vários lugares e depois voltar para comprar. Comecei a observar agora e ainda não tenho uma opinião formada sobre os valores deste ano, mas, no ano passado, os ovos estavam caríssimos."

Letícia Braz, 27, gerente da Cacau Show do Boulevard Shopping Brasília, destaca que o esperado é que este ano as vendas aumentem 35% em relação ao ano passado e declara que, mesmo faltando duas semanas para a Páscoa, o número de ovos vendidos já ultrapassou o que foi registrado em 2023.

Para alguns consumidores, o preço pesa mais do que a tradição na hora de comemorar. A arquiteta Larissa Cayres, 47 anos, confessa que, neste ano, o combinado em sua casa é aproveitar os chocolates, mas sem os ovos de Páscoa. Ela conta que na Páscoa passada, os ovos foram destinados somente aos filhos, mas que decidiu, após observar os valores, que agora será mais proveitoso comprar barras e confeitos para fazer uma sobremesa para todos. "A gente sempre gostou dos ovos, mas o preço está alto, então faremos uma sobremesa deliciosa com muito chocolate e, assim, será a Páscoa em nossa família."

Preservando a tradição

Expectativa alta também para os empreendedores que trabalham com itens personalizados. Com a proximidade da Páscoa, o brasiliense Daniel Cross, 21 anos, decidiu desenvolver em sua loja on-line (@drcosschocolates) uma coleção exclusiva. "O ovo de Páscoa é um produto tradicional sempre em alta nesta época do ano. Então, o interessante é combinar ingredientes não tão convencionais para proporcionar uma experiência degustativa diferenciada", explica.

O proprietário da loja, que funciona desde 2022, revela que apenas dois dias após divulgar a linha recebeu 21 encomendas de ovos, um indicativo de vendas maiores do que nos anos anteriores, quando produzia somente brownie e pipoca gourmet. Daniel conta que, entre os produtos oferecidos pela loja, os clientes preferem adquirir o ovo de Páscoa, independentemente do preço. "O produto mais pedido até agora é o ovo com casca de chocolate branco caramelizado, com ganache de cumaru, conhecido como a baunilha amazônica, ele é decorado com brownie e banhado em chocolate ao leite em formato de coelho."

A atendente Roseli de Almeida, 51, vai às compras todos os anos para adquirir ovos de Páscoa para os netos. Depois de avaliar os preços de diferentes lojas, ela afirma que percebeu um pequeno aumento nos valores dos chocolates. Entretanto, de olho na felicidade das crianças, vai assimilar a diferença e comprar os ovos independentemente do valor.