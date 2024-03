Hemocentro opera em situação de emergência com apenas 60% do estoque

O aumento da demanda por transfusões de sangue em função da epidemia de dengue, somada à queda no fluxo de doadores desde o início do ano, está impactando os estoques de sangue da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB). Atualmente, o Hemocentro opera com 60% do nível considerado ideal para atender a demanda da rede de saúde pública do Distrito Federal e hospitais conveniados.

Devido ao nível de urgência, quem for doar sangue no período da tarde não precisará mais fazer agendamento. Até o dia 30 deste mês, doadores podem se dirigir diretamente ao Hemocentro de Brasília entre as 14h e as 18h. A necessidade é imediata para todos os tipos sanguíneos, mas o estoque dos grupos O+, O- e AB- estão com níveis mais preocupantes.

“Vamos trabalhar com atendimento espontâneo para que a população entenda o nível crítico dos nossos estoques e se mobilize”, enfatiza a gerente de Captação de Doadores do Hemocentro, Kelly Barbi. “Estamos vivendo uma epidemia de dengue com o número de casos aumentando vertiginosamente. Isso impacta o movimento dos doadores e impacta a demanda por transfusões de sangue, em especial de plaquetas.”

Plaquetas

As plaquetas, hemocomponentes obtidas por meio de doações de sangue, têm uma validade de apenas cinco dias após produzidas. "Isso é também uma preocupação alarmante, pois precisamos de uma participação maior para manter o estoque de plaquetas estável", acrescenta Kelly.

Em fevereiro de 2023, foram realizadas 2.316 transfusões de plaquetas em hospitais da rede pública do DF e unidades conveniadas. Já em fevereiro deste ano, esse número saltou para 3.101 transfusões, sendo aproximadamente 30% delas destinadas a pacientes hospitalizados com dengue.

Neste mês, o Hemocentro tem registrado uma média de 127 doações de sangue por dia. Para garantir que os estoques permaneçam em níveis seguros, é necessário coletar 180 bolsas diariamente. Por isso, a gestora de captação reforça o apelo: “Se você já é doador e ainda não veio recentemente, venha; se você nunca doou, mas tem vontade de salvar vidas, agora é o momento. Convidamos todos aqueles que estão bem de saúde e atendem aos critérios”, ressalta.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar em boa saúde. Pessoas que passaram por cirurgias, exames endoscópicos ou adoeceram recentemente devem consultar o site do Hemocentro para saber se estão aptas a doar sangue.

Em caso de dengue, é preciso aguardar 30 dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue. Para pacientes com dengue grave, o prazo é de seis meses. Se houve contato sexual com pessoas que tiveram dengue nos últimos 30 dias, é preciso esperar 30 dias após a última relação para doar sangue.

Pessoas que tiveram gripe devem aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue. Já aqueles que tiveram covid-19 devem esperar dez dias após o fim dos sintomas, desde que não tenham sequelas. Se o quadro for assintomático, o prazo é contado a partir da data da coleta do exame.

*Com informações da Fundação Hemocentro de Brasília



