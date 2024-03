Atropelamento no Eixão, na altura da 106 Sul, resulta em morte da vítima

Um atropelamento no Eixão, na altura na quadra 106 Sul, resultou na morte da vítima. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (18/3). A ocorrência ainda está em andamento e, por isso, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) ainda não passou mais detalhes sobre o fato, como sexo e idade da vítima.

No início do ano, em 4 de janeiro, um homem morreu após ser atropelado por um carro, na altura da quadra 108 Sul. A equipe do CBMDF tentou reanimar o pedestre por mais de 30 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O acidente ocorreu no sentido da saída da Rodoviária do Plano Piloto. Segundo informações, a vítima foi atropelada por um Fiat Mobi branco.

Aguarde mais informações