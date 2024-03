DF tem 147 mortes por dengue e 161.773 casos prováveis da doença

O Distrito Federal registra 147 mortes por dengue e 161.773 casos prováveis da doença em 2024. Os residentes do DF compreendem 98% dos casos (158.500). Os dados referem-se à última atualização do Boletim Epidemiológico da Dengue, realizada pela Secretaria de Saúde do DF na noite de terça-feira (19/3). Outros 54 óbitos suspeitos estão sob investigação, de acordo com a pasta.

Em uma semana, foram 21.293 novos casos e 38 novos óbitos.

O número de casos prováveis de dengue na capital federal saltou 1.733% comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram constatados 9.146 casos prováveis da arbovirose.

O Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde, aponta informações semelhantes. De acordo com a pasta, são 158.629 casos prováveis de dengue no DF, e 148 óbitos pela doença. Há, também, 49 óbitos em investigação.