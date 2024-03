O Outono começou nesta quarta-feira (20/3) no hemisfério Sul. Aqui no centro-oeste do Brasil, a previsão é de chuvas regulares durante as duas primeiras semanas da estação. Hoje, por precaução, o brasiliense deve colocar o guarda-chuva na bolsa! De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do céu ter amanhecido ensolarado e com algumas nuvens, a previsão é de que haja chuvas isoladas ainda pela manhã em alguns pontos do Distrito Federal.

A combinação entre a alta temperatura e a oscilação da umidade deixará o dia abafado. A umidade pode variar entre 40% e 95%.

O instituto alerta que chuvas com rajadas de vento poderão ocorrer durante a tarde. Manter atenção redobrada no trânsito, abrigar-se em lugares seguros, longe de árvores, postes de energia e estruturas de metais são orientações dadas pelo Inmet.