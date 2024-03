Maria Isabel da Silva toma posse como juíza de Turma Recursal do TJDFT

Cerimônia de posse da magistrada Maria Isabel da Silva como juíza de direito da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT - (crédito: TJDFT) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Foi empossada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), nesta quarta-feira (20/3), a magistrada Maria Isabel da Silva como juíza de Direito de Turma Recursal. A cerimônia teve à frente o presidente da Corte, desembargador Cruz Macedo, e ocorreu no Espaço Flamboyant, no Fórum de Brasília.

A magistrada foi eleita por unanimidade pelos desembargadores da Corte na 1ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, em 6 de fevereiro, para ocupar o cargo de Juíza de Direito da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. A eleição se deu pelo critério de merecimento.

Maria Isabel da Silva nasceu em Araxá (MG). Foi professora primária na cidade de Pratinha (MG), no ano de 1970. Em 1971, por concurso público, ingressou na carreira de escriturário da Caixa Econômica Federal. Em 1984, graduou-se em direito pela Faculdade Milton Campos, em Belo Horizonte, e, em 1986, foi aprovada para advogada da Caixa.

Em 1991, passou no concurso de procurador da Fazenda Estadual. Em 1995, foi aprovada, em Minas Gerais e no Distrito Federal, para a carreira da magistratura. Optou pelo TJDFT, onde tomou posse como juíza de direito Substituta, em 2 de fevereiro de 1996. Exerceu a magistratura em Ceilândia, na 2ª Vara de Família, e em Brasília, na 4ª Vara da Fazenda Pública, no Juizado de Violência Doméstica, na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões e na 3ª Vara de Família.

Entre outras autoridades, compareceram à cerimônia o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), desembargador Roberval Belinati; a conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Renata Gil; o presidente da Amagis-DF, juiz Carlos Alberto Martins Filho; e o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Jayme Martins.