Homem investigado por estupro de criança é preso em operação policial

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na última quarta-feira (20/3), por meio da 33° Delegacia de Polícia de Santa Maria- DF, uma operação com o apoio da Polícia Civil da Bahia (Departamento Especializado de Investigações Criminais e Delegacia de Furtos e Roubos em Feira de Santana — DEIC). A investigação visava elucidar um estupro de vulnerável na modalidade virtual. A vítima é uma criança de 10 anos. Um homem de 26 anos, morador de Feira de Santana (BA), foi identificado como o autor do crime.

Ao longo da investigação, a PCDF constatou que o suspeito aliciava meninas menores de idade e fazia com que as vítimas tirassem fotos e gravassem vídeos eróticos. Durante a ação, o suspeito foi surpreendido com um celular que armazenava arquivos com imagens e vídeos de menores, alguns de natureza sexual. O suspeito teve prisão temporária decretada e sua residência passou por busca e apreensão.

Além do cumprimento do mandado de prisão temporária, o autor também foi autuado em flagrante pelo crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, referente ao armazenamento de material pornográfico envolvendo menores de idade.

Há três meses, a 33ª DP prendeu no Estado de São Paulo outro homem que praticava os mesmos crimes utilizando modus operandi semelhante.