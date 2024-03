Metrô DF fecha no domingo (24/3) para manutenção das vias

No próximo domingo (24/3), o Metrô-DF estará fechado, de acordo com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, e não haverá operação comercial. A interrupção dos trilhos do Metrô-DF deve-se à necessidade de manutenção na via permanente (toda área de trilhos).

Serão trocados dormentes da via permanente nas proximidades da Estação Guará. Como é uma região de trincheira, onde a linha passa abaixo do nível do solo, é necessário um tempo maior para a execução dos trabalhos necessários.