Via Sacra em São Sebastião une fé, arte e espírito comunitário

Na próxima sexta-feira, a Via Sacra de São Sebastião, uma das maiores encenações da Paixão de Cristo do Distrito Federal, chega à 32ª edição, com a expectativa de receber mais de 10 mil pessoas no Morro Bela Vista, em frente ao Parque de Exposição Agropecuário. O evento é realizado pela Paróquia de Santo Afonso em parceria com o Instituto Chinelo de Couro, entidade sociocultural beneficente. Gildivan Rodrigues, presidente do instituto, define a celebração como a união entre fé, teatro e apoio da comunidade. "Evangelizamos através da arte e somos o maior evento a céu aberto realizado em São Sebastião", disse.

Desde 15 de janeiro, mais de 140 pessoas, entre atores, figurantes, diretores, artesãos, carpinteiros, costureiras, eletricistas, fotógrafos, cinegrafistas e tantos outros colaboradores, trabalham às sextas, sábados, domingos e feriados, sem folga para oferecer a melhor encenação para o público. "Todo trabalho para apresentarmos um espetáculo de grande qualidade", resumiu Gildivan. A cenografia está instalada em meio à vegetação, e a iluminação será reforçada pelo brilho do pôr-do-sol, visto que a encenação será às 18h.

A celebração pretende reforçar ainda mais seu caráter cultural e religioso, unindo, no mesmo local, a apresentação e a celebração do Beijo da Cruz, de veneração ao lugar onde Cristo foi crucificado. Este importante momento da Sexta-feira Santa — que acontece às 15h, horário atribuído à morte de Jesus Cristo — conta com missa, adoração da Santa Cruz e eucaristia, cerimônias que, até então, ocorriam na própria paróquia.

Honra e responsabilidade

Desde 2022, Vitor Caitano, 28 anos, interpreta Jesus Cristo, papel que diz receber com humildade. "Eu não sou digno de interpretar esse papel, mas tenho certeza de que ele me faz capaz de transmitir todo amor que Jesus tem pela humanidade", ressaltou. Os ensaios estão indo a todo vapor, de forma que tudo está sendo organizado nos mínimos detalhes.

"Nesta última semana, faremos apenas os ajustes finais. A preparação tem que ser mais espiritual do que a encenação em si", comentou o analista de sistemas, referindo-se à concentração e ao controle emocional necessários para não ser levado pela comoção do público.

Para Maria Gabriela Rodrigues, 24, o papel de Maria foi "um presente lindo", como ela descreveu. "É a minha primeira participação na Via Sacra, e estou muito honrada por isso. Vou representar uma figura de amparo e calmaria em meio à tempestade. É uma responsabilidade grande passar essa mensagem de amor e apoio", afirmou a estudante de enfermagem.

Ela, que é moradora de São Sebastião, se diz confiante com a oportunidade e lembrou: "O espetáculo da fé será muito bem organizado e planejado, com carinho e dedicação, e não se restringe a comunidades católicas e cristãs. É um evento aberto ao público, que abraça a cultura e possibilita que a comunidade se expresse e se una".

Cidadania

A Encenação da Paixão de Cristo de São Sebastião não se limita aos ensaios e à apresentação final. A geração de emprego é fator importante na região administrativa que possui taxa elevada de desemprego (20,3%), ao mesmo tempo em que se destaca como um espaço com grande potencial de artistas. Há, ainda, a realização de oficinas oferecidas à comunidade. Com o apoio de um profissional do serviço social, as dinâmicas trabalham a linguagem teatral, a criatividade, o estímulo à leitura e outras aprendizagens.

Encenação da Paixão de Cristo ao vivo

Local: Morro da Bela Vista, em frente ao Parque de Exposição Agropecuário — São Sebastião

Data: 29 de março

Horário (Celebração do Beijo da Cruz): das 15h às 16h

Horário (Encenação da Via Sacra): das 18h às 21h

Entrada: gratuita

Indicação: livre