Quinta-feira de Páscoa terá ponto facultativo para servidores no DF

O Buriti decretou ponto facultativo para a quinta-feira santa (28/3), véspera da sexta-feira da Paixão e início do feriado católico. A medida foi publicada nesta sexta-feira (22/3) no Diário Oficial (DODF), por meio do decreto nº 45.624.

O ponto facultativo se aplica a todos os trabalhos que não sejam das áreas essenciais aos cidadãos, como saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação e assistência social, bem como à fiscalização tributária, de proteção urbanística, do consumidor, de limpeza urbana e de transporte.

Os profissionais desses ramos devem manter escalas para a prestação dos serviços.