Líder do Comboio do Cão vai à audiência e mobiliza forças de segurança

Policiais reforçaram a segurança em torno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) para uma audiência de acompanhamento de Fernando Sabino Pereira, vulgo FB, e apontado como líder do Comboio do Cão, a maior facção do DF.

Sabino está preso desde 2017 no Complexo Penitenciário da Papuda e, atualmente, está lotado no Centro de Internamento e Reeducação (CIR). A ida do detento ao TJDFT mobilizou um forte aparato de segurança, com viaturas e helicópteros das forças policiais. Segundo a defesa de Sabino informou ao Correio, o ato foi realizado para tratar de assuntos referentes à execução penal do interno, tanto seus direitos como seus deveres.

Segundo o TJDFT, Sabino deverá passar por uma audiência marcada para 13 de maio, às 14h, referente a um processo de homicídio qualificado.

Comboio do Cão

Em 2021, Sabino recebeu uma pena de 9 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão por integrar organização criminosa, com agravo de pena por comandar a facção (Art. 3º da Lei 12.850). Como consta na denúncia do MPDFT, o criminoso exercia o papel de liderança no grupo e, "além de ser o dono do local onde a droga era, em sua maior parte, armazenada, mantinha contato direto com fornecedores e funcionava como uma espécie de elo entre os demais denunciados".

O braço-direito dele na facção, Wilian Peres Rodrigues, foi preso em Paranhos (MS), divisa com o Paraguai, em uma megaoperação desencadeada pela PCDF no começo de maio do mesmo ano. Ainda assim, Fabiano controlava as atividades de tráfico e jogos de azar de dentro da cadeia, revelaram as investigações.

Fabiano é investigado por, pelo menos, três homicídios qualificados e uma tentativa, entre 2013 e 2015, segundo denúncia do Ministério Público. Em 2002, ele foi preso por tráfico de drogas no Recanto das Emas e, em 2007, tentou matar a ex-companheira a tiros. Os disparos não acertaram a mulher.

O criminoso também foi apontado como responsável pela morte de um homem em 2009, encontrado morto dentro de casa com marcas de tiros. Por mais de três vezes, ele fugiu de abordagens policiais. Em uma delas, foram apreendidas 15 munições calibre 9mm acondicionadas em um carregador do mesmo calibre e a carteira de motorista de Fabiano.