Equipes do DF Legal desobstruem área pública na QS 3 de Taguatinga

Diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) se reuniram para desobstruir uma área pública na QS 3 de Taguatinga, ocupada por cerca de 30 pessoas em situação de rua, que moravam em 11 barracos de madeira. No momento da desobstrução, os barracos já estavam vazios por iniciativa das próprias famílias que ali moravam.

As equipes removeram os cinco barracos de madeira que restaram na área. Sob coordenação da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e da Casa Civil, estiveram presentes representantes das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (Sedet-DF) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). O Departamento de Trânsito (Detran) e a Polícia Militar do DF também deram apoio logístico à operação.

Equipes da DF Legal devem ficar no local de forma ininterrupta por cerca de dez dias para impedir uma nova ocupação irregular na área.

A ação foi a segunda atuação dentro do plano de ações criado pelo GDF para acolher pessoas em situação de rua. Ao longo da semana passada, foi realizado um atendimento prévio no local para fazer um mapeamento do público a ser seguido na operação. Durante as visitas, as equipes de governo orientaram sobre o cronograma da ação e deram início ao cadastro dos interessados nos programas sociais do GDF.

Nas operações previstas no plano de ações não há remoção compulsória, cabendo ao cidadão a escolha de ir para uma casa de acolhimento. O direito de retirar os objetos recolhidos na ação junto à DF Legal é assegurado, de acordo com o GDF.

Assistência

Segundo levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), o DF tem 2.938 pessoas em situação de rua.

Além das ações previstas no plano do GDF, o serviço de abordagem social é realizado diariamente pelas equipes da Sedes. Os servidores ofertam serviços socioassistenciais às pessoas em situação de rua e apontam as unidades de acolhimento institucional onde esse público pode receber gratuitamente refeições ao longo do dia.

O DF também dispõe de dois centros Pop — um no Plano Piloto e outro em Taguatinga — que funcionam diariamente a partir das 7h e servem como ponto de apoio durante o dia. Neles é possível acessar espaços para guarda de pertences, fazer higiene pessoal, se alimentar e providenciar documentos. Os funcionários também orientam sobre outros benefícios socioassistenciais e programas do GDF.

Em outra frente, o governo dispõe de unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para atendimento desse público. Em todo o DF, são 13 dessas unidades que atendem diretamente às pessoas em situação de rua.